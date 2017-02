Previsão de ventos fortes e tempestades de neve

Segundo a Agência Meteorológica do Japão (JMA, sigla em inglês), uma baixa pressão atmosférica em desenvolvimento, acompanhada com uma frente fria, está prosseguindo para o leste a partir do Mar do Japão e, nesta noite, chegará até o norte do país.

Após isso, o intenso frio de -36ºC a uma altitude de 5.500 metros fluirá para o continente, e um arranjo de pressão atmosférica de inverno se intensificará até terça-feira (21).

Devido a isso, a partir da tarde de segunda-feira (20), em uma ampla parte do leste e oeste do Japão, há previsão de ventos extremamente fortes, principalmente nas regiões costeiras. Após o fim da tarde, há previsão de tempestades de neve em alguns lugares do norte do Japão.

Por volta das 8h30 da manhã de hoje, ventos com uma velocidade instantânea máxima de 120km/h foram observados no Monte Aso (Kumamoto). A velocidade máxima dos ventos até a terça-feira será de 90km/h em Tokai e Kanto, 83km/h em Shikoku e nas Ilhas Izu, 79km/h em Hokuriku, 72km/h nas regiões de Tohoku, Kinki e Chugoku. Momentaneamente, os ventos poderão soprar em velocidades entre 108km/h e 126km/h.

Além disso, o mar ficará violento até terça-feira. Estima-se que as ondas atinjam alturas de 6 metros em Kanto e Tokai, 5 metros em Hokuriku, Kinki, Shikoku e nas Ilhas Izu, 4 metros em Tohoku e Chugoku.

A JMA adverte sobre os impactos no tráfego devido às tempestades de neve e ventos violentos no Norte do Japão e pede cuidado em relação à ondas altas e forte ventania.

Fonte: NHK News