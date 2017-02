Plena floração das cerejeiras em Naha, as primeiras do Japão

O Observatório de Meteorologia de Okinawa anunciou nesta quarta-feira (8) que as cerejeiras já estão em plena floração em Naha, capital.

Somente em Okinawa considera-se a floração do tipo hinanzakura, com coloração rosa mais intensa, pois no restante do país a base para o anúncio é sempre a someiyoshino, que tem um tom rosa pastel (confira aqui os tipos de sakura no Japão).



As primeiras flores desabrochando foram observadas em 14 de janeiro e as árvores levaram 25 dias para a plena floração. A floração plena ocorreu 4 dias antes do ano passado, porém 4 dias depois da média. A floração foi observada no parque Sueyoshi, na capital do arquipélago do sul.

Festivais de sakura já acontecem desde o final de janeiro e prosseguem até a segunda quinzena deste mês. Em alguns locais, como em Nakijin Gusuku, há iluminação noturna especial para encantar os visitantes.

A temperatura está favorável para piqueniques sob as cerejeiras em flor – de dia chega à média de 20 graus.

Fontes: divulgação e Tenki.jp Fotos: Okinawa Times e Nakijin Gusuku

