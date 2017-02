Perigo de fortes chuvas em boa parte do Japão

Segundo a Agência Meteorológica do Japão (JMA, sigla em inglês), uma baixa pressão atmosférica existente no oeste do Japão, acompanhada por uma frente fria, está se movendo para o leste enquanto se desenvolve.

Como uma atmosfera quente e úmida vindo do sul se encontrará com esse centro de baixa pressão e frente fria, a previsão indica que o tempo ficará instável em boa parte do Japão.

Devido a isso, entre a noite de quarta-feira (22) e quinta-feira (23), nas regiões do oeste e leste do Japão, choverá localmente mais de 50 milímetros por hora, principalmente nas regiões próximas do Pacífico, e nos horários em que a frente fria passará, violentas rajadas de ventos, relâmpagos e tornados poderão ocorrer.

A JMA adverte os cidadãos a garantirem sua segurança nos horários em que as nuvens carregadas de chuva já desenvolvidas se aproximarem, já que há o perigo de rajadas de ventos, relâmpagos e chuvas extremamente pesadas.

Fora isso, como a temperatura aumentará devido à atmosfera quente e choverá por várias regiões, espera-se que o gelo derreta rapidamente nos lugares montanhosos com muito acúmulo de neve. A JMA pede que os cidadãos tenham cuidado com inundações de rios e deslizamentos de detritos devido ao derretimento do gelo e avalanches.

Fonte: NHK News