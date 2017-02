Pequenas empresas japonesas contratam mais estrangeiros

O número de trabalhadores estrangeiros registrados no Japão ultrapassou 1 milhão pela 1ª vez devido em parte à contratação agressiva, por parte de companhias regionais e pequenas empresas, como uma maneira de lidar com a escassez de mão de obra.

Ao passo que essas empresas, apesar de poucas e dispersas, estejam inovando com suas contratações, ainda não está claro como o governo quer levar adiante ao introduzir mais mão de obra estrangeira no país enquanto desenvolve uma nova política.

O Juroku Bank, com sede na província de Gifu, por exemplo, contratou 2 chineses em abril passado que estavam estudando em uma universidade na cidade de Nagoia (Aichi). Essa foi a primeira vez que a empresa contratou estrangeiros para trabalharem nos balcões de atendimento e veio como parte de uma nova estratégia para lidar com o crescente número de turistas no Japão.

Muitos estrangeiros também vêm trabalhando em pequenas empresas no Japão, mas com salários baixos, trazidos sob o programa de estágio técnico do governo que, segundo críticos, é uma cobertura para contratação de mão de obra barata. Geralmente, esses trabalhadores retornam a seus países após 3 anos de contrato.

De acordo com uma pesquisa realizada pela companhia de informação sobre emprego Disco, das 630 empresas em todo o país, 38.1% empregaram ou planejavam contratar estudantes estrangeiros no ano fiscal de 2016, enquanto mais da metade, ou 59.8%, espera contratar tais trabalhadores no ano fiscal de 2017.

A porcentagem de estrangeiros que foram recrutados após se graduarem em universidades no exterior poderá aumentar de 18.9% no ano fiscal de 2016 para 32% no ano fiscal de 2017. Segundo a Disco, empresas nacionais de pequeno e médio porte estão de olho em recém-graduados do exterior para recrutamento.

Em 2016, o número de trabalhadores estrangeiros teve aumento de 19.4% em comparação ao ano anterior

O número de trabalhadores estrangeiros registrados no Japão totalizou 1.083.769 no final de outubro de 2016, alta de 19.4% em comparação ao ano anterior, de acordo com uma pesquisa do Ministério do Trabalho.

O governo japonês vem promovendo a contratação de cidadãos estrangeiros com conhecimento e qualificações avançadas, mas, na realidade, aprendizes sob o programa de aquisição de conhecimento do governo vêm liderando o crescimento do número de trabalhadores estrangeiros no Japão.

