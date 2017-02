Novo trecho de rodovia em Ibaraki interliga 6 vias expressas

Um trecho de 28.5km da Kenoudo Expressway na província de Ibaraki foi inaugurado no domingo (26), permitindo a ela se conectar a 6 grandes vias expressas que se estendem da área metropolitana de Tóquio a outras regiões.

Residentes que moram em áreas próximas esperam que a abertura do trecho entre Sakai-Koga e Tsukuba-Chuo revitalizem o turismo na região ao melhorar o acesso a partir do Aeroporto de Narita e da vizinha Chiba.

Em uma cerimônia realizada na nova junção Joso, o Ministro dos Transportes Keiichi Ishii cortou um laço.

A construção da Kenoudo Expressway teve início em 1989, uma estrada circular que abrange áreas a cerca de 40 a 60 quilômetros de distância da central Tóquio. Com a conclusão do trecho de Ibaraki, as vias expressas Tomei, Chuo, Kanetsu, Tohoku, Joban e Higashi-Kanto estavam conectadas.

“A abertura do trecho poderá aliviar o congestionamento no tráfego e oferecer outros efeitos favoráveis”, disse Ishii aos repórteres.

Por exemplo, após desembarcar no Aeroporto de Narita, os visitantes poderão dirigir até Shonan, um popular destino turístico na província de Kanagawa, sem passar pela congestionada Tóquio.

Fonte: Japan Times Imagem: ANN