Nível de pólen em 2017 será maior que a média anual

Uma tropa de 1.000 robôs está sendo despachada em todo o Japão para fiscalizar a contagem do nível de pólen, que poderá ser 4.4 vezes maior do que esta época no ano passado.

O chamado “Robô do Pólen”, que lembra uma face humana, tem cerca de 15cm em diâmetro e mostra o nível de pólen através de uma mudança na cor de seu olho.

Os 1.000 robôs esféricos, disponibilizados a pedido da empresa de meteorologia Weathernews Inc, serão posicionados em hospitais, empresas, lares e outros locais.

Ao estabelecer essa rede, a empresa de meteorologia com sede no distrito de Mihama (Chiba), espera formar um canal para receber contagens precisas dos níveis de pólen de todo o Japão.

Dados de observação serão automaticamente enviados à empresa de meteorologia e transferidos a um aplicativo de smartphone, assim como postados na Internet para visualização livre.

A previsão é de que o pólen comece a se dispersar no início de fevereiro em algumas áreas das regiões Kanto e Kyushu, de acordo com a Weathernews, salientando que o nível de pólen poderá ser 1.2 vez maior do que a média e 4.4 vezes maior em comparação ao ano passado, quando a quantidade foi menor que o normal.

