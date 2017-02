Neve e fortes ventos em boa parte do Japão

Uma forte massa de ar frio trouxe neve e ventania intensa para boa parte do Japão. Algumas áreas no oeste do arquipélago registraram tempestades de neve.

Segundo a Agência Meteorológica do Japão (JMA), sistemas de baixa pressão em desenvolvimento trouxeram a massa de ar. A JMA faz um alerta em relação a nevascas, principalmente na costa do Mar do Japão.

Desde a manhã desta sexta-feira (10), por volta das 6h, Imazu (Shiga) registrou acúmulo de neve de 22cm e Sekigahara (Gifu), 10cm.

Em razão da neve, informou a Central Japan Railway, os trens da linha Tokaido Shinkansen estão operando a uma velocidade mais lenta. Atrasos de até 25 minutos são possíveis.

A cidade de Kagoshima, no sudoeste do Japão, onde a queda de neve é rara, também registrou o fenômeno climático em algumas áreas na manhã dessa sexta-feira.

No oeste do Japão, nas últimas 24 horas, houve um acúmulo de neve de até 50cm em regiões montanhosas.

Segundo a JMA, ventos originários do norte vão se intensificar e provavelmente vão trazer neve pesada, principalmente na costa do Mar do Japão no oeste do país. Também há previsão de forte neve em algumas planícies.

