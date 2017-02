A neve e as cenas inusitadas no Japão

Nas dunas de Tottori, ventava forte e ocorria uma tempestade de neve quanto o repórter se dirigiu para lá, na sexta-feira (10) pela manhã. Ele disse que mal conseguia enxergar a paisagem. As areias ficaram cobertas de neve. Mesmo durante essa jornada dolorida, pois segundo ele, a tempestade ardia a pele, encontrou uma única turista. Disse que nunca tinha visto uma paisagem tão impressionante e era como se fosse exclusiva para ela.

Cenas inusitadas

Com a neve na região Kanto, a emissora TBS flagrou cenas inusitadas.

Em Enoshima (Kanagawa), paraíso dos surfistas, foram vistos os amantes desse esporte com suas pranchas curtindo o mar com flocos de neve caindo sobre as ondas. As imagens foram registradas por volta das 17h de sexta-feira.

E em Matsuda-machi, na mesma província, as flores de sakura receberam a neve, em constraste do inverno com a primavera. Várias pessoas que foram para o local apreciar as cerejeiras foram contempladas com uma visão diferente da paisagem.

Em Fukushima, um telespectador enviou uma imagem de um redemoinho, onde o vento levanta a neve acumulada como se fosse um furacão.

Fonte e fotos: TBS