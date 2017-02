Milhares de itens das lojas Ikea serão vendidos através de novo site

A Ikea Japan fará uma entrada plena nas vendas através da Internet, oferecendo quase todos os itens disponíveis nas lojas físicas através de um dedicado site que será lançado no final de abril.

Planos pedem pela venda de cerca de 9.000 produtos no novo site, excluindo comida e plantas. Inicialmente, os itens serão enviados a partir das atuais 9 lojas da Ikea no Japão e a cobertura expandirá futuramente com envios diretos a partir das instalações de armazenagem.

Até agora, os clientes em certas regiões podiam efetuar pedidos via e-mail, mas a empresa não operava uma loja online oficial.

A unidade local da distribuidora de móveis sueca vem testando o novo serviço na província de Yamaguchi, região de Kyushu, no sul do Japão, desde o final de janeiro, cobrando um mínimo de ¥3.990 para transporte e manipulação. Isso pode ser reduzido, dependendo do destino da entrega e dos itens comprados.

A Ikea Japan tem um centro de logística em Yatomi (Aichi). A instalação, que se expande por 54.000 metros quadrados, foi inaugurada em 2008. Uma nova seção de 31.000 metros quadrados dedicada às compras online será adicionada e as operações serão iniciadas em 2018.

A Ikea surgiu em um modelo de negócios de consumidores que buscam por móveis não montados a baixo custo em suas lojas no estilo depósito. Contudo, com o aumento do comércio eletrônico, o grupo Ikea está se movendo para fortalecer as vendas na Internet.

Fonte: Nikkei Imagem: Nikkei, Wikimedia