McDonald’s do Japão sai do sufoco depois de 2 anos no vermelho

Sarah Casanova, presidente da McDonald’s Holdings, apareceu sorridente diante dos jornalistas na coletiva de imprensa realizada na quinta-feira (9), na capital japonesa.

Ela apresentou os resultados financeiros do balanço fechado em dezembro do ano passado (2016). Comunicou que no exercício fiscal anterior obteve uma margem positiva de 5,3 bilhões de ienes, fechando o balanço em azul. No balanço do ano fiscal de 2015 a empresa amargou 34,9 bilhões de prejuízo.

A rede de fast food sofreu uma queda de clientes por conta dos escândalos do frango com prazo de validade vencido e contaminação, em 2014. Por conta disso, 2014 e 2015 foram 2 anos péssimos para a empresa, quando foi obrigada a fechar algumas lojas e perdeu uma boa parte da clientela.

Por outro lado, a própria Casanova arregaçou as mangas, ouviu as mulheres, especialmente as mães. Trabalhou para recuperar a imagem da empresa, desenvolvendo melhorias na gestão de higiene, atendimento e renovação do cardápio.

“Grande parte a camada da família voltou, como resultado do empenho na recuperação da confiança”, disse a presidente na coletiva. Afirmou que pretende seguir realizando kaizen nas lojas e nos menus para continuar crescendo.

Fontes: Mainichi e NHK Imagens: Wikimedia e Mainichi