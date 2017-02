Máscaras no Japão: cada vez mais empresas investem em funcionalidades

As máscaras estão disponíveis para um crescente número de propósitos e em uma ampla variedade de designs.

Além do propósito convencional, principalmente a prevenção de gripes, resfriados e influenza, muitas pessoas usam máscaras como medida contra alergias ao pólen com a proximidade do início da primavera. Muitas máscaras com elevadas funcionalidades também surgiram, incluindo aquelas que fazem o rosto parecer menor e aquelas que umidificam a face durante o sono.

No passado, a maioria das máscaras utilizava tecido de gaze de fibras de algodão. Esse tipo pode ser usado repetidamente após lavagem, mas acredita-se que não seja capaz de prevenir que vírus e outras minúsculas partículas alcancem a boca e nariz do usuário.

Por essa razão, as máscaras que usam tecidos “não tecidos” tornaram-se muito populares nos últimos 10 anos, já que são descartáveis, sendo assim mais higiênicas. Muitas contam com filtros de alta performance, segundo suas fabricantes, com capacidade de “bloquear 99% de micropartículas.”

De acordo com a Unicharm Corp., o mercado doméstico para máscaras foi de cerca de ¥52.5 bilhões em 2015, ou 3.5 vezes dos cerca de ¥15 bilhões em 2005.

Confira algumas delas:

A fabricante Tamagawa Eizai enfatiza a alta proteção contra o frio de seus produtos da Fitty Hot Mashmallow. Materiais que produzem calor usando a umidade na respiração exalada são posicionados em volta da área bucal. Segundo a empresa, o calor absorvido aumenta as temperaturas em toda a máscara a um nível em que os usuários se sentem confortáveis e que aquece suas faces.

Já as máscaras Kaiteki Guard Puro da Hakugen Earth visam principalmente as pessoas que usam óculos. Os produtos têm uma característica de prevenir que as lentes embacem. Um material almofadado é acoplado a locais em contato com nariz para que a respiração exalada não escape, e vãos entre as bordas da máscara e a pele do usuário são reduzidos à maior extensão possível. Esses produtos são principalmente populares entre os homens.

Outras máscaras fazem o rosto de quem as usa parecer menor, principalmente para as mulheres preocupadas com a aparência física.

As máscaras da Kogao ni Mie da Unicharm são desenvolvidas para fazerem as bochechas e queixo de quem as usam parecerem menores. Através de ajustes na largura da máscara e na direção dos vincos, ela adere na superfície do rosto.

Já a máscara Nodo Nuru Nure da Kobayashi Pharmaceutical foi desenvolvida para evitar o ressecamento da garganta durante o sono de quem a usa. As pessoas inserem o chamado filtro nure que umidifica o lado interior da máscara. Elas, então, fixam a máscara no rosto com uma fita adesiva para garantir que ela não se solte na hora de dormir e para atenuar o desconforto na orelha.

E, ainda, há um outro item para armazenar as máscaras temporariamente após removê-las na hora da refeição ou outras razões. Trata-se de um produto antibacteriano da empresa Kowa Co., a Kokin Mask Case, um tipo de estojo que tem compartimentos separados para máscaras usadas e não usadas.

Fonte: Yomiuri