Leoa ataca mulher e a deixa gravemente ferida em zoológico no Japão

A guarda de zoológico foi atacada por uma leoa e ficou gravemente ferida no domingo (26), divulgou a reportagem do Jiji.

De acordo com a polícia e outras autoridades locais, a funcionária de 22 anos que trabalhava em um zoológico municipal na cidade de Komoro (Nagano) levou mordidas no tórax e em outras partes do corpo enquanto limpava a jaula pela manhã. A leoa tem 1,80m de altura e cerca de 90kg.

Segundo o Jiji, a guarda de zoológico foi levada ao hospital com ferimentos graves. Segundo funcionários da cidade de Komoro, a leoa deveria estar confinada em um espaço atrás da jaula durante o trabalho de limpeza. Contudo, a polícia obteve informações de que uma porta que leva à área privativa estava aberta, de acordo com uma fonte investigativa.

A leoa de 15 anos, Nana, foi trazida do Zoológico de Tama (Tóquio) em 2004.

Fonte: Jiji Imagem: ANN