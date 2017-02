Komehyo fechará algumas lojas no Japão

A Komehyo anunciou medidas na sexta-feira (10) destinadas a ajudar a rede de acessórios e vestuários de segunda mão a encontrar seu caminho, após um ano em que os lucros despencaram.

Para reduzir custos, a rede japonesa disse que iria fechar 9 lojas até julho, de um total de 41, desde dezembro passado. A redução de 20% se centralizaria em filiais menores e não lucrativas em locais como Nagoia (Aichi), Fukuoka e o distrito de Shibuya (Tóquio).

Entretanto, ao mesmo tempo, disse que abriria 3 lojas maiores com início neste mês em Tóquio, Osaka e Nagoia, onde se concentraria em estoque e pessoal.

Como outras lojas, a Komehyo, com sede em Nagoia, desfrutou de uma onda de turistas estrangeiros, principalmente os chineses, esbanjando na aquisição de itens caros como relógios e roupas de marca. Contudo, esse auge passou, com taxas aduaneiras chinesas mais altas sob produtos de luxo e um iene mais forte diminuindo o atrativo de comprar no Japão. As vendas da rede a turistas do exterior tiveram uma queda de 40% no período de abril a dezembro em comparação ao ano anterior, enquanto as vendas aos clientes locais continuaram estagnadas.

A empresa informou que agora prevê um lucro líquido de apenas ¥150 milhões ($1.32 milhão) para o ano todo até março, em uma queda de 91% em comparação ao ano fiscal anterior e longe da previsão inicial de um lucro de ¥840 milhões.

Fonte: Nikkei Imagem: Komehyo