Jovem de 18 anos viaja 900km em bicicleta roubada

Um jovem de 18 anos foi preso por ter roubado uma bicicleta e viajado cerca de 900km, de Osaka, sudoeste do Japão, à Aomori, no norte, informou a polícia no sábado (18).

De acordo com a polícia, o jovem, que fugiu de sua em casa em Yokohama (Kanagawa) em setembro, roubou a bicicleta em Moriguchi (Osaka) em meados de dezembro. A polícia o encontrou em uma área de descanso ao longo de uma estrada em Tsuruta (Aomori) na noite de sexta-feira (17). Uma funcionária de uma loja no local relatou às autoridades que havia visto um jovem suspeito.

O jovem disse à polícia que não comia há 3 dias e que só tinha alguns ienes quando foi preso. Sua família havia entrado em contato com a polícia para sair em busca de seu paradeiro.

Fonte: News and Culture Imagem: FNN