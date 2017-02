Japão: governo faz aviso de emergência por conta da previsão de neve pesada

Por conta da previsão de nevasca e neve pesada em ampla área no país, a partir da madrugada de quinta-feira (9), o Ministério da Terra, Infraestrutura e Transportes fez um anúncio de emergência no final da tarde desta quarta-feira (8).

O ministério clamou aos motoristas que evitem usar o veículo nos locais com muita neve. Ele relembrou da ocorrência de cerca de 600 veículos paralisados na rodovia em Tottori recentemente. No anúncio, ele pede aos motoristas que se for inevitável usar o veículo, que coloquem correntes nos pneus o quanto antes.

O ministério quer evitar acidentes em função do acúmulo de neve, o que deixa as pistas escorregadias, além da questão da paralisação do trânsito.

Há previsão de neve forte no oeste do Japão a partir de amanhã e as províncias banhadas pelo Mar do Japão já estão com a paisagem branca.

O Ministério da Terra, Infraestrutura e Transportes, pretende atender 24 horas no caso de neve pesada, através dos Departamentos de Desenvolvimento regionais, nas áreas onde há previsão e possibilidade dessa intempérie. Dependendo de como ficar o trânsito, as regionais poderão interromper o tráfego se anteverem paralisação em grande escala.

Previsão de neve na região oeste do Japão

Até o final do dia da quinta-feira (9), a previsão é de acúmulo de neve, podendo chegar a 30 cm. Confira:

Kinki e Chugoku: 30 cm

Shikoku: 20 cm

Kyushu e Tokai: 15 cm

Mesmo que durante o dia os floquinhos deem trégua, a noite pode voltar a nevar.

A recomendação é sair bem agasalhado por causa da baixa temperatura e com mais tempo para chegar ao compromisso, especialmente se for dirigir. Antes de sair de casa, convém conferir como está o tempo na sua cidade.

Fontes: NHK e Weather Map Imagem: NHK