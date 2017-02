Japão exportará serviços de cuidados de enfermagem para outros países

Em fevereiro, o governo, assim como mais de 100 provedoras de cuidados de enfermagem, empresas e grupos da indústria, estabeleceram um comitê para o que eles chamam de Asia Health And Human Well-Being Inititative. A Associação Médica do Japão e grandes corporações também terão participação no projeto.

Em 2016, um comitê especial do Partido Liberal Democrático começou a elaborar uma estratégia global de saúde e decidiu que incluiria levar serviços de cuidados de enfermagem do Japão para o exterior.

O governo determinou que a experiência do Japão em cuidados de enfermagem, programas de seguro e esforços colaborativos com a medicina podem ser transferidos para o exterior.

A Mitsubishi Corporation e outras empresas comerciais, assim como provedoras de cuidados de enfermagem, poderão se juntar ao projeto, o que impulsionará as exportações de alimentos e outros produtos relacionados à área.

Além disso, pessoas que prestam serviços de cuidados de enfermagem poderão vir ao Japão para realizarem treinamentos. O plano inclui estabelecer escolas de língua japonesa no Vietnã e na Mongólia no início deste verão.

A fabricante de eletrônicos Panasonic e a operadora de casa de repouso Orix Living poderão participar do projeto. Elas estão desenvolvendo robôs de cuidados de enfermagem, sistemas de informação e outras tecnologias. A Agência de Cooperação Internacional do Japão, por outro lado, planeja fornecer suporte financeiro às provedoras de cuidados de enfermagem.

Fonte e imagem: Nikkei