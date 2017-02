Fabricantes japonesas de automóveis estão na corrida para formar parcerias

Uma parceria de negócios entre 2 fabricantes japonesas de veículos pode incentivar outras a estabelecerem alianças no desenvolvimento de veículos com tecnologia de ponta.

A Toyota e a Suzuki anunciaram na segunda-feira (7) que chegaram a um acordo básico para uma aliança em amplas áreas, incluindo as tecnologias amigáveis ao meio ambiente e de direção autônoma.

Segundo a NHK, a Toyota já havia concordado em realizar uma aliança de negócios similar com outra fabricante de veículos, a Mazda. A Toyota espera que o mais recente negócio com a Suzuki, que tem uma forte âncora no mercado indiano, permitirá a ela assumir o comando no estabelecimento de padrões globais para as tecnologias.

A colaboração intersetorial também está ganhando momento também. A gigante da TI Google está se juntando às montadoras Honda e Fiat Chrysler no desenvolvimento de tecnologia de direção autônoma.

A formação de alianças vai se intensificar, visto que o desenvolvimento da próxima geração de carros ecológicos e outras tecnologias de ponta necessita de grande investimento.

O oficial superior da Toyota, Shigeru Hayakawa, disse que encontrar parceiros dentro e fora da indústria de automóveis, assim como estabelecer regras em relação a alianças, está se tornando mais importante do que nunca.

Fonte: NHK Imagem: Bank Image