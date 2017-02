Empresa ferroviária investe ainda mais na segurança dos trens-bala

A linha de trem-bala Tokaido Shinkansen que liga Tóquio e Osaka terá equipamentos instalados para prevenir descarrilamentos durante fortes terremotos.

A Central Japan Railway Company decidiu colocar barreiras de proteção de aço no lado interno dos trilhos ao longo de toda a linha de 536km até o ano de 2029.

As barreiras de proteção são designadas para prevenir que os trens descarrilem mesmo durante a ocorrência de terremotos de grande escala.

A empresa ferroviária acredita que terremotos com intensidade 6 fraco na escala sísmica japonesa, que vai de 0 a 7, podem ocorrer em qualquer lugar a qualquer momento ao longo da linha.

As obras já tiveram início em um trecho de 298km ao longo da costa do Pacífico, principalmente entre as estações de Mishima e Toyohashi.

Em 2004, um trem-bala da Joetsu Shinkansen descarrilou durante um forte terremoto que atingiu a província de Niigata. Operadoras de outras linhas de shinkansen também estão adequando seus trilhos com equipamentos similares resistentes a terremotos.

Fonte: NHK Imagem: Japan Times