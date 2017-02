Duas estudantes são encontradas mortas perto de ponte em Nagano

A Polícia da Província de Nagano está investigando as mortes de duas estudantes do ensino médio que, aparentemente, cometeram suicídio ao pularem de uma ponte na semana passada, divulgou o Sankei Shimbun.

De acordo com a polícia, as jovens frequentavam a mesma escola. O Sankei Shimbun divulgou que os corpos foram encontrados na manhã de 30 de janeiro sob uma ponte entre as cidades de Karuizawa e Miyota.

A polícia vinha procurando pelas duas estudantes que não foram mais vistas por suas famílias ou amigos desde o dia 29 de janeiro. A polícia suspeita que as duas tenham pulado da ponte juntas.

O Conselho Educacional da Província de Nagano disse que não havia indícios de bullying ou qualquer outro problema na escola.

