Criança de 4 anos morreu asfixiada brincando no escorregador

As crianças adoram brincar nos parques e desfrutar de todos os brinquedos. Ninguém imagina que possa ocorrer uma fatalidade. A prefeitura de Edogawa-ku (Tóquio) e o Corpo de Bombeiros explicaram para a reportagem da NHK a causa da morte de uma menina de 4 anos que brincava no escorregador, onde teve parada cardiorrespiratória.

O acidente ocorreu em 3 de janeiro, por volta das 17h00, no parque municipal Osugi. Um colegial que estava passando pelo parque viu a menina sobre o escorregador, aparentemente inconsciente e acionou o socorro, ligando para o 119.

A equipe da ambulância já encontrou a menina praticamente morta, com parada cardiorrespiratória. A confirmação da morte ocorreu no hospital para onde foi levada.

Fatalidade no escorregador

A menina, ao ser encontrada, tinha um fio de pular corda enrolado no pescoço. O colegial que chamou o socorro explicou que a corda estava enroscada e a menina estava inconsciente.

O Corpo de Bombeiros e a prefeitura local explicam a ocorrência do acidente. Quando a equipe de socorro chegou viu a seguinte situação: uma extremidade do fio estava amarrada na grade da parte superior do escorregador. A outra parte estava enrolada no pescoço da criança e ela foi encontrada “pendurada” sobre o escorregador.

Segundo a polícia local, a criança estava no parque em companhia da irmã mais velha de 6 anos e nenhum dos pais estava junto. A família é da vizinhança do parque.

Alerta para os pais

De acordo com a reportagem da NHK, a prefeitura local confirmou que no escorregador não havia nenhum problema. “Anteriormente já houve ocorrência idêntica”, lamenta o representante.

O governo da capital alerta para evitar acidentes envolvendo crianças pequenas no parque. O pedido de atenção é que um dos pais ou o responsável acompanhe os pequeninos quando vão brincar e fiquem atentos para evitar um acidente fatal como esse.

Fonte e foto: NHK