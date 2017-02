Consumo de carne no Japão continua crescendo

Os residentes no Japão continuam a comer mais carne, e a carne de frango é a mais querida entre os consumidores.

O consumo de carne bovina, suína e de aves poderá totalizar cerca de 4,75 milhões de toneladas até o término fiscal em 31 de março, alta de 3.4% no ano, de acordo com uma estimativa da Nikkei baseada em uma previsão da Agriculture and Livestock Industries Corp, afiliada ao governo. O aumento marcaria o crescimento mais rápido em 5 anos e o 10º ano consecutivo de ganhos.

O principal motor do crescimento é o frango, o mais popular entre os 3 tipos de carne. O consumo de frango provavelmente aumentará cerca de 4% neste ano fiscal. Visto que os consumidores estão mais preocupados com a saúde, “produtos processados que usam peito de frango estão se tornando muito populares”, disse um funcionário de uma grande distribuidora de carne. A demanda também foi forte neste inverno para coxas de frango, geralmente usadas em cozidos.

A carne de frango também é uma escolha favorita entre os consumidores conscientes com o orçamento

Um quilo de coxa de frango nacional estava sendo vendido por ¥696 em um mercado atacadista na região de Tóquio na terça-feira (21), e o preço para o peito de frango era de ¥296 – comparado aos ¥2.000 do wagyu (carne bovina japonesa) e aos ¥974 para carne de porco, o peito de frango é a opção mais amigável ao bolso.

O consumo de carne bovina poderá aumentar de 3 a 4 por cento após 2 anos de queda

O fornecimento do wagyu está fraco em meio à escassez de vitelos, mas isso é compensado pelas acessíveis carnes bovinas americana e australiana. O consumo de carne bovina importada poderá ter um crescimento de 6 a 7 por cento em parte pelo apetite de visitantes do exterior.

O fornecimento de carne bovina americana se estabilizou com um aumento no rebanho para produção de carne, e os preços continuaram baixos nos Estados Unidos neste ano fiscal.

As pessoas no Japão apreciam o tipo Angus, que oferece um bom balanço de carne e gordura, cujas vendas estão crescendo também.

Fonte: Nikkei Imagem: Bank Image