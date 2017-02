Construções de hotéis no Japão aumentaram para o maior nível em 18 anos

Inícios de obras de hotéis no Japão aumentaram para o nível mais alto em 18 anos no ano de 2016, enquanto as indústrias de hospedagem se apressam para acomodar um grande influxo de turistas estrangeiros.

De acordo com a reportagem do Nikkei, as construções de hotéis totalizaram 1.96 milhão de metros quadrados em 2016, 2.1 vezes mais em relação ao ano anterior, de acordo como Ministério da Terra.

Números da Agência de Turismo do Japão mostram que a taxa de ocupação em locais que oferecem hospedagem em Tóquio e Osaka no mês de novembro atingiram 80%, um nível em que fica difícil fazer reservas. Observando somente os hotéis business, a ocupação foi superior a 80% em Tóquio e em 12 outras províncias.

Em resposta, as construções de hotéis foram iniciadas em 1.482 instalações em 2016, com custos projetados atingindo ¥633.2 bilhões ($5.6 bilhões). A tendência parece estar voltada para hotéis maiores, enquanto o tamanho por local e custos crescem.

O aumento de construção de hotéis no Japão poderá resolver a escassez de hotéis em algumas áreas.

Tóquio que, desde agosto passado estava no caminho de ter uma escassez de 4.000 quartos até 2020, não terá mais mais esse problema, de acordo com cálculos feitos pelo Instituto de Pesquisa Mizuho.

Já Osaka terá uma escassez de 5.000 a 16.500 quartos a partir de cálculos feitos em janeiro deste ano. A falta de trabalhadores na área poderá causar atrasos nas inaugurações programadas, agravando a escassez.

Fonte: Nikkei Imagem: Bank Image