Companhias de trem criam clima de incentivo ao romance nos vagões

Para incentivar o clima de romance, encontrar o grande amor ou torcer para que o namoro dê certo, companhias de trem lançaram seguradores em formato de coração. E a estratégia é instalar poucas unidades. Assim, quem o encontra se sente um sortudo.

A companhia Eizan, da linha Keihan, que opera na cidade de Quioto (província homônima) criou uma campanha “Boku wa asu-go” (ぼく明日号), em colaboração com o lançamento do filme Boku wa Ashita Kimi no Kinou to Date Suru. A cena para a fotografia do pôster do filme foi feita na estação Takaragaike, dessa linha. Assim, além de pôsteres dentro dos vagões, instalou alças para o passageiro se segurar, em formato de coração, na cor rosa. A campanha irá até meados deste mês.

E o quem o encontra publica no Twitter, principalmente o público jovem.

Kintetsu torce para que o amor dê certo

A Kintetsu, outra companhia de trem da região Kansai, criou uma estratégia de marketing para o incentivo ao romance, parecida com essa da Keihan. A cinta para o passageiro se segurar também tem o formato de coração. E limitou o número. Das mais de 160 cintas em várias linhas, instalou apenas 3. Quem o encontra deve segurar firme para “agarrar a sorte no amor”, diz o material de divulgação da companhia. Há uma inscrição 恋愛成就 (ren-ai joju) na cinta o que significa “que os desejos sobre o amor se tornem realidade”, criando um clima de sorte para quem o encontra.

Além disso, uma passagem comemorativa ao amor está sendo vendida a 150 ienes, somente na estação Hasedera, onde há um templo famoso, na província de Nara. Lá as pessoas encontram muitas inscrições em formato de coração chamadas de “inome” em japonês (猪目), o que traz sorte, segundo a crendice. Essa passagem pode ser usada normalmente e depois pode ser guardada pelo passageiro como lembrança.

A campanha visa incentivar o dia dos namorados no Japão, o Valentine’s Day comemorado em 14 deste mês e também o White Day em 14 de março.

Fontes e fotos: Instagram, Twitter e divulgação