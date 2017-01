Uso de gás em áreas metropolitanas do Japão atinge recorde por causa do frio congelante

O uso de gás no Japão, o maior importador do combustível em forma líquida do mundo, atingiu recordes diários nesta semana nas cidades de Tóquio e Osaka por causa das baixíssimas temperaturas que vêm sendo registradas em grande parte do arquipélago.

A maior fornecedora de gás do Japão, a Tokyo Gas, informou na quarta-feira (25) que o uso de gás na capital atingiu um pouco mais de 60 milhões de metros cúbicos no dia anterior quando as temperaturas em Tóquio caíram para 2.5 graus Celsius, superando o recorde de sexta-feira passada, de 59.5 milhões de metros cúbicos.

A Osaka Gas, que serve a segunda maior área metropolitana do Japão, disse que o uso de gás marcou um recorde de 36.8 milhões de metros cúbicos na segunda-feira (23) em face de temperaturas similares.

O gás, juntamente com a eletricidade, é tipicamente usado para aquecimento nas principais cidades do Japão, visto que elas contam com redes de tubulação.

Já em áreas mais rurais e outras urbanas, o querosene é geralmente usado para aquecimento e suas vendas também aumentaram devido à queda na temperatura e a neve pesada em vários lugares.

Em relação à semana anterior, as vendas de querosene aumentaram em cerca de 6%, com 550.000 barris por dia na semana até 21 de janeiro, informou a Associação de Petróleo do Japão na quarta-feira (25).

