Universidade de Tóquio obteve sucesso em implante de órgão interno criado em outro organismo em ratos

O grupo do professor Nakauchi Hiromitsu da Universidade de Tóquio foi responsável pela pesquisa. O grupo inseriu em um óvulo fertilizado de um rato de laboratório geneticamente modificado para não produzir pâncreas, células iPS, capazes de se transformarem em qualquer tecido e órgão, de outro ratinho e obtiveram sucesso na criação de um rato com pâncreas de outro.

Após isso, os pesquisadores retiraram as ilhotas pancreáticas, tecidos responsáveis pela secreção de insulina pelo pâncreas, e as implantaram em um rato com diabetes. Eles perceberam que o nível de glicose no sangue do rato doente voltou ao normal após o implante.

Segundo o grupo de pesquisas, como os dois ratos são de espécies afastadas, como vacas e ovelhas, esta é a primeira vez no mundo que conseguiram criar órgãos internos para transplantes dentro do corpo de um animal de espécie diferente e verificaram efeitos terapêuticos de doenças.

Futuramente o grupo pretende prosseguir com a pesquisa para construírem órgãos internos humanos para transplantes dentro dos corpos de porcos.

“Conseguimos mostrar que é possível construir órgãos internos para transplantes dentro do corpo de um animal de outra espécie. Para prosseguir com pesquisas de criação de órgãos internos humanos dentro do corpo de outro animal, precisa-se revisar as diretrizes do país, resolver problemas éticos e ter a compreensão da população”, disse o professor Nakauchi.

Fonte: NHK News

Salvar