Tóquio planeja gastar bilhões de ienes para “ocidentalizar” banheiros públicos

Tóquio vem se empenhando para deixar os turistas do exterior mais à vontade quando visitarem a capital japonesa – pelo menos quando eles estiverem usando um banheiro.

O governo metropolitano vai esbanjar cerca de ¥3,77 bilhões ($33 bilhões) de seu orçamento do ano fiscal de 2017 para instalar mais vasos sanitários no estilo ocidental nos banheiros, substituindo os tradicionais toilet no estilo japonês “buraco no chão”.

Os assentos serão instalados em banheiros de parques metropolitanos (incluindo aqueles que vão abrigar os locais de eventos das Olimpíadas e Paralimpíadas de Tóquio em 2020), escolas de ensino fundamental e médio, estações de metrô, instalações culturais, prédios do governo municipal, centros comunitários, dentre outros locais.

O suporte também será fornecido para a ocidentalização de banheiros em mais 60 instalações, incluindo pousadas, hotéis e restaurantes.

De acordo com a reportagem do Asahi, a prioridade de instalação de vasos sanitários em estilo ocidental foi planejada em consideração aos turistas estrangeiros e também para a conveniência de crianças e idosos, que poderiam se abrigar em escolas públicas e outras instalações na ocorrência de um desastre natural.

Fonte: Asahi Imagem: Bank Image