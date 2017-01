Tokyo Disney Resort não vai aumentar preços de ingressos neste ano

O complexo Tokyo Disney Resort não vai aumentar o preço dos ingressos pela primeira vez em 4 anos, visto que o fluxo de visitantes permanece estável. Já o bem-sucedido e rival Universal Studios Japan (USJ) aumentará os valores de entrada novamente.

O passaporte de 1 dia para adultos continuará com o preço de ¥7.400 (veja outros valores aqui).

O número de visitantes no resort da Disney continua estável. O parque prevê um ligeiro aumento, para 30,4 milhões de visitantes no ano fiscal de 2016, mas de abril a setembro do ano passado, o fluxo de pessoas diminuiu em 0.3%. Segundo a Oriental Land, operadora do parque, as más condições climáticas contribuíram para o declínio, negando que o aumento de preço que ocorreu em abril de 2016 teve algum efeito, entretanto, o USJ registrou número recorde de visitantes para o mesmo período.

O USJ aumentou os preços dos ingressos por 8 anos consecutivos em meio ao grande fluxo de visitantes e continua realizando grandes investimentos no parque. Em abril, o USJ planeja abrir uma nova área dedicada aos Minions, onde gastará em torno de ¥10 bilhões.

“O Tokyo Disney se confinou a atrações de pequeno e médio porte em 2016”, disse Yuji Yamagushi, professor na Universidade J.F Oberlin em Tóquio que segue a indústria. “Aumentar o preço da admissão agora afetaria mais o balanço de preço à satisfação do cliente.”

Os visitantes de fato estão se mostrando insatisfeitos. Uma mulher de Osaka, segundo o site Nikkei, disse que não iria ao parque se o preço do ingresso ficasse mais caro.

O Tokyo Disney Resort planeja investir ¥250 bilhões em novas atrações de grande escala até o ano fiscal de 2020, enquanto a operadora Oriental Land e rivais continuam em busca de uma vitoriosa estratégia de preços.

Fonte: Nikkei Imagem: Pixabay