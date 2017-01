Tempestade de neve continuará afetando o norte do Japão

De acordo com a Agência Meteorológica do Japão (JMA), uma forte massa de ar frio que está passando pelo país continuará trazendo tempestades de neve ao norte do arquipélago.

Fortes ventos estão afetando principalmente a área norte do arquipélago e a neve cai intensamente ao longo da costa do Mar do Japão e em áreas montanhosas, segundo a JMA.

Em um ponto na vila de Happocho (Akita), as rajadas máximas de vento chegaram a 160km/h.

Nas últimas 24 horas, o acúmulo de neve em partes da costa do Mar do Japão e em áreas montanhosas na região Hokuriku foi de 30 a 60 centímetros.

A previsão é de que as más condições climáticas continuem principalmente ao longo do Mar do Japão nesta quinta-feira (12). Ventos com velocidade de até 72km/h e rajadas de até 126km/h poderão atingir a província de Hokkaido e a região Tohoku.

É provável que o acúmulo de neve em partes da região Hokuriku alcance 90 centímetros até a manhã de sexta-feira (13) e, segundo a JMA, mais neve esta por vir.

A JMA faz um alerta em relação à interrupção no tráfego, neve pesada, avalanches e ondas altas.

Fonte e imagem: NHK, NNN