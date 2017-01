Retorno do feriado: estradas já têm movimento intenso

O feriado de Ano-Novo no Japão está chegando ao fim. Viajantes retornando às grandes cidades após visitarem suas terras natais ou resorts, começam a enfrentar o anual “U-turn”, com estradas congestionadas e estações de trem e aeroportos lotados.

O congestionamento nas vias expressas em direção às grandes cidade no país poderá atingir o pico entre hoje (2) e amanhã (3).

O Centro de Informações do Tráfego em Rodovias registrou um congestionamento de 19 km às 11h30 desta segunda-feira a partir de um túnel em Tóquio, na Chuo Expressway. O centro prevê um congestionamento de 55km em outra via expressa próxima no início da noite de hoje.

Operadoras de empresas aéreas e de trens-bala (shinkansen) preveem que seus serviços estarão mais movimentados na terça-feira.

Fonte: NHK Imagem: ANN