Província de Fukui doa kimonos de judô para crianças do exterior

Para atender ao pedido de um integrante da JICA-Agência de Cooperação Internacional do Japão, a Associação Internacional de Fukui reuniu os kimonos de judô para doação.

Yasuharu Mizuno, nascido na província, e que atua nas atividades de divulgação dessa arte marcial japonesa em Madagascar, através dessa agência.

Ele conhece bem a realidade das crianças da região rural, carentes de recursos, onde tem se empenhado para ensinar o judô. Por elas, ele fez um pedido através da Associação Internacional da Província de Fukui, para aceitar doações de kimonos, no período de outubro a dezembro do ano passado.

O resultado dessa campanha é que conseguiram reunir 46 kimonos e além disso, as pessoas enviaram mensagens calorosas. “Meu filho usava quando estava no ginásio” ou “Tenho esperança que as crianças de Madagascar se tornem atletas respeitáveis”, escreveram os doadores.

As doações foram embaladas e enviadas este mês, com expectativa que cheguem no local em fevereiro, segundo o jornal Chunichi.

Fonte: Chunichi Shimbun Fotos: Chunichi e Pixabay