Previsão de neve nesta semana e frio intenso em quase todo Japão

As cidades de Nagoia (Aichi), Gifu (província homônima) e Tsu (Mie) tiveram termômetros marcando temperatura abaixo de zero na manhã de sábado (7), a mais fria deste inverno. Na cidade de Gifu a temperatura foi de -1°C, Toyohashi (Aichi) registrou -0,7°C, Tsu -0,3°C e Nagoia -0,1°C.

Depois, no domingo e segunda-feira a temperatura subiu um pouco, com chuva em boa parte do país, bem no dia da comemoração da maioridade no país.

Como fica a partir de segunda-feira

Somente as regiões mais ao norte do arquipélago sofrerão com a massa de ar frio, neste feriado. Em Hokkaido, mesmo nas planícies a temperatura deverá chegar a -6°C, com neve, nesta segunda-feira (9).

No período de 10 a 13, os termômetros começaram a marcar temperaturas mais baixas novamente, tanto nas regiões Kansai, Tokai e Kanto.

A previsão da Agência de Meteorologia do Japão é de na sexta-feira (13), boa parte do arquipélago esteja coberta por essa massa muito gelada, de Kyushu a Hokkaido. Isso faz com que as pessoas precisem sair mais agasalhadas pois essa primeira onda de frio intenso fará com que os termômetros marquem novamente temperaturas abaixo de zero. Nas localidades mais altas deverá começar a nevar já a partir de terça-feira (10), como nas montanhas de Gifu e em Hokuriku, com temperaturas abaixo de 0°C.

Assim, o próximo final de semana promete ser gelado em quase todo o arquipélago, exceto em Okinawa.

De acordo com as previsões da Agência de Meteorologia do Japão, as regiões Hokuriku, Tohoku e Hokkaido terão neve pesada e mau tempo até domingo (15), requerendo atenção.

As regiões mais altas de Gifu, Nagano, Yamanashi e Matsue (Shimane) também poderão ter neve pesada e temperaturas inferiores à média do ano anterior para esta época.

Fontes: ANN, AMJ e Chunichi Shimbun Imagens: Pixel e ANN