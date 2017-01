Pesquisa: 84% dos japoneses estão preocupados por causa de Trump

A maioria dos japoneses, 83.8%, está preocupada que a administração do novo Presidente americano Donald Trump pode criar instabilidade global, de acordo com uma pesquisa conduzida pela agência Kyodo no último final de semana.

Somente 13.1% das pessoas que responderam às perguntas feitas por telefone em uma pequisa nacional disseram não estarem preocupadas sobre a administração de Trump, o qual está pressionando um revolução “América em Primeiro Lugar” sobre comércio e imigração.

Enquanto isso, o índice de apoio à administração do Primeiro-Ministro Shinzo Abe situou-se a 59.6%, alta de 4.8 pontos em comparação à pesquisa anterior realizada no mês passado. Já o índice de desaprovação ao seu governo caiu de 34.1% para 27.2%.

A preocupação no Japão em relação aos Estados Unidos cresceu desde que Trump se retirou da Parceria Transpacífico, acordo de livre comércio, iniciada por seu antecessor e defendido por Abe.

O presidente também acusou o Japão de práticas no setor automobilístico que “não são justas” aos Estados Unidos, enquanto também continua incerto o quão longe Washington se comprometerá a defender o Japão sob o pacto de segurança dos países.

Trump e Abe afirmaram a importância de laços bilaterais durante uma conversa por telefone no sábado, antes de uma reunião entre os dois líderes agendada para o dia 10 de fevereiro em Washington.

A pesquisa da Kyodo entrou em contato com 1.449 residências por telefone, das quais 1.010 pessoas responderam à pesquisa.

Fonte: Kyodo Imagem: Bank Image