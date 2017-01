Osaka: aeroporto estreia terminal internacional exclusivo para LCC

A partir de 28 deste mês, os passageiros terão uma nova opção para voos internacionais com tarifas super em conta no Aeroporto Internacional de Kansai, com a inauguração do Terminal 2 Internacional.

Na quarta-feira (18), ele foi aberto para as empresas relacionadas e imprensa, com a finalidade de mostrar como ficou. No novo terminal, há uma infraestrutura para acelerar o processo até o embarque através da introdução de equipamentos de última geração de segurança. A área de Duty Free também foi instalada para agradar os turistas, tanto japoneses quanto estrangeiros.

O nome do novo terminal seria Terminal 3, mas como foi realizada uma reforma na edificação já existente, passou a ser chamado de Terminal 2 Internacional (第2ターミナルビル/国際線-Dai Ni Terminal Kokusai Sen). A inauguração estava prevista para março, mas conseguiu antecipar para janeiro por conta do período de redução das obras, segundo o jornal Sankei.

A nova área expandida tem 36 mil metros quadrados. Foram posicionados 11 embarques com capacidade para atender 2,85 milhões de passageiros por ano.

O Terminal 2 Internacional estreia com a LCC Peach já com voos marcados para 28 de janeiro. Em março, a maior LCC da China, Spring Air, iniciará voos por esse terminal.

O que significa LCC

LCC-Low Cost Carriers são empresas aéreas que disponibilizam voos domésticos e internacionais com tarifas de baixo custo e com o mínimo de conforto, baseadas na simplicidade. Para oferecer passagens muito mais baratas, essas companhias aéreas podem cobrar separadamente pelo volume extra da bagagem ou pela comida servida dentro da aeronave. Essas empresas aéreas não disponibilizam diferenças de classes dentro das aeronaves. Voar com uma LCC é a escolha das pessoas que gostam de viajar sem gastar muito. No Japão há muitas companhias aéreas oferecendo esse tipo de voo.

Assista ao vídeo produzido pela Sankei para conhecer as instalações do novo terminal:

Fonte: Sankei Imagens: Sankei e Asahi