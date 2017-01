Nevasca no Japão provoca vítimas com morte

O arquipélago japonês está amargando temperaturas glaciais em quase toda sua extensão, exceto nas ilhas de Okinawa. Esta semana o país vivencia o pico deste começo de inverno com nevasca em Hokkaido, Tohoku e Hokuriku.

Nos dias 14 e 15, a distribuição da pressão atmosférica de inverno atinge uma ampla área provocando nevasca, neve ou escarcha (chuva com neve). Regiões que não costumam ter neve poderão ficar com a paisagem branca, o que traz inconvenientes para o trânsito, consequentemente, para o transporte público, alerta a Agência de Meteorologia japonesa. Províncias como Hiroshima, Aichi e as da região Kanto poderão ser afetadas.

Vítimas da nevasca

De acordo com a Agência de Gestão do Incêndio e Desastres, em consequência das nevascas há registro de 5 vítimas, sendo uma fatal. Até esta sexta-feira (13), 4 pessoas tiveram ferimentos leves.

Na noite de quinta-feira (12), no vilarejo de Okura (Yamagata), uma mulher foi encontrada coberta pela neve e a morte foi confirmada em seguida. De acordo com o jornal Chunichi, acredita-se que ela tenha sido surpreendida por uma boa quantidade de neve que caiu do telhado, imobilizando-a.

Fontes: Chunichi e Yomiuri Shimbun Imagem ilustrativa