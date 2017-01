Museu Memorial da Paz em Hiroshima revela nova imagem de nuvem cogumelo

O Museu Memorial da Paz em Hiroshima revelou uma nova fotografia da nuvem em formato de cogumelo causada pela explosão da bomba atômica em 1945. A foto, aparentemente, foi tirada do Enola Gay após o avião americano ter lançado sua carga.

A foto foi obtida da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos e se junta a duas imagens similares da nuvem cogumelo no museu.

“A nova foto pode nos dar pistas em analisar o movimento da nuvem cogumelo,” disse um funcionário do museu na terça-feira (24).

A foto mostra o que parece ser a parte inferior da janela de uma aeronave e a nuvem em formato de cogumelo inteira subindo no centro de Hiroshima. A nuvem enorme está em 2 partes, com uma fenda horizontal. A fenda é tipicamente visível logo após uma bomba atômica ser detonada.

Com base no número de identificação no canto inferior direito da imagem e outros detalhes, especialistas acreditam que a foto foi tirada do Enola Gay, o bombardeiro B-29 que lançou a bomba atômica em 6 de agosto de 1945.

Essa é uma das 10 novas imagens relacionadas ao bombardeio atômico que foi liberada para a visualização do público na segunda-feira (23). A coleção do museu contabiliza cerca de 70.000 fotografias que brevemente estarão disponíveis em seu site.

Fonte e imagem: Asahi