Japão: mais um caso de morte por excesso de trabalho

Em março do ano passado, no canteiro de obras de reconstrução do Grande Terremoto do Leste do Japão, localizado na cidade de Ofunato (Iwate), um homem caiu inconsciente durante o trabalho. E, em seguida, foi confirmado seu óbito, no hospital. O trabalhador tinha 41 anos.

A família enlutada entrou com aplicação da compensação do seguro dos trabalhadores (rosai hoken) no Escritório de Inspeção das Normas Trabalhistas da mesma cidade.

Excesso de trabalho reconhecido

Soube-se pela imprensa japonesa que “houve uma sobrecarga por conta das longas horas de trabalho, em função das horas extras”. O órgão reconheceu o caso, certificando a morte súbita em consequência do excesso de trabalho (過労-pronuncia-se karoshi). O reconhecimento ocorreu na quinta-feira (19), divulgou a imprensa japonesa nesta sexta-feira (20).

Segundo o jornal local Kahoku Shinpo, este foi o primeiro caso dessa natureza, na reconstrução da área afetada pelo tsunami – províncias de Iwate, Fukushima e Miyagi.

Empresa e chefe são multados

De acordo com os noticiários, o homem era funcionário da construtora Tekken, cuja matriz fica em Tóquio e ele trabalhava na então reconstrução da BRT-Bus Rapid Transit, ou sistema de trânsito rápido do ônibus, na cidade de Ofuna. Na ocasião, ele foi transportado para o hospital e lá morreu de insuficiência circulatória aguda. Em julho do ano passado, a morte foi certificada como karoshi.

O órgão trabalhista local encaminhou o caso para o Ministério Público. Tanto o gerente da obra, 47, quanto o responsável pela construtora, foram indiciados, acusados de permitirem uma jornada tão longa. Segundo o jornal Kahoku Shinpo, a Corte Sumária aplicou o pagamento da multa de 300 mil ienes para cada um dos acusados.

Excesso de trabalho: quase 100 horas extras

Segundo o jornal, o trabalhador que morreu subitamente por conta do excesso de trabalho fez uma jornada longa em fevereiro do ano passado. A legislação trabalhista permite até 60 horas extras dentro do mês, enquanto a vítima teria trabalhado 96 horas a mais.

De acordo com a imprensa, o homem era responsável por um setor e, como funcionário efetivo, não recebia pelas horas extras, ganhando um salário fixo. Segundo informações do órgão trabalhista, ele assumiu o cargo em agosto de 2011 e ele autogerenciava sua jornada. A construtora teria declarado que “a gestão foi ambígua”.

