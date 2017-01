Japão introduzirá mais caixas eletrônicos que aceitam cartões emitidos no exterior

Turistas estrangeiros poderão acessar quase metade dos caixas eletrônicos (ATMs) para retirar dinheiro usando cartões de débito ou crédito emitidos no exterior até o final de 2018, apesar do Japão ainda estar atrás de várias nações ocidentais que oferecem essa conveniência.

Os bancos estão correndo contra o tempo para para tornar seus ATMs acessíveis e outras operadoras de caixas eletrônicos amigáveis aos estrangeiros estão introduzindo milhares de máquinas em novas localizações.

No final de 2016, 9 bancos e outras operadoras de ATMs entrevistadas pelo Nikkei, disponibilizaram cerca de 72.000 caixas eletrônicos que aceitam cartões emitidos no exterior. Cerca de 90.000 máquinas poderão oferecer essa acessibilidade em 2018. Atualmente, o Japão tem cerca de 190.000 ATMs em todo o país.

Todos os caixas eletrônicos do Seven Bank, encontrados principalmente em lojas de conveniência da 7-Eleven, aceitam cartões emitidos no exterior. O banco tinha 23.000 ATMs no final de 2016, e planeja instalar mais 2.000 máquinas do tipo.

Os ATMs do Japan Post Bank aceitam cartões emitidos no exterior e o banco planeja instalar 3.500 novas máquinas ao longo de 2 anos em lojas da FamilyMart e outros locais.

Nos Estados Unidos e em vários países europeus cartões emitidos no exterior funcionam em quase todo os ATMs.

Mais de 24 milhões de turistas estrangeiros viajaram ao Japão em 2016, e o governo quer aumentar esse número para 40 milhões em 2020, ano das Olimpíadas. O governo solicitou aos 3 megabancos japoneses (Mitsubishi UFJ Financial Group, o Sumitomo Mitsui Financial Group e o Mizuho Financial Group) que disponibilizem um número substancial de ATMs amigáveis aos estrangeiros até o ano de 2018.

