Imperador Akihito e família fazem tradicional saudação de Ano Novo

O imperador Akihito e sua família fizeram a tradicional saudação de Ano Novo ao público no Palácio Imperial em Tóquio.

Uma multidão de mais de 11.000 pessoas se reuniu no lado externo do portão principal antes da abertura na manhã desta-segunda-feira (2), às 9h30.

O imperador Akihito, a imperatriz Michiko e outros membros da família imperial saudaram o público da sacada do palácio 3 vezes durante a manhã. No período da tarde a previsão era que a família imperial aparecesse mais duas vezes para a tradicional saudação.

O imperador expressou sua esperança de que as pessoas possam levar uma vida calma e rica espiritualmente neste ano e que todos no Japão e no mundo tenham paz e felicidade.

A princesa Yuriko estava ausente no evento anual. Seu marido, o príncipe Mikasa, faleceu em outubro do ano passado. Ele era tio do imperador.

Segundo autoridades locais, até as 11h30 desta segunda-feira, mais de 47.000 visitantes foram ao Palácio Imperial para as saudações de Ano Novo.

Fonte: NHK Imagem: ANN, Asahi