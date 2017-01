Homem admite ter ameaçado funcionário de takkyubin com motosserra

Um homem de 27 anos, residente de Iga (Mie), foi detido na quinta-feira (5) pela suspeita de fazer ameças a um funcionário de uma empresa de entrega com uma motosserra.

Segundo a polícia de Mie, Kazuki Hasegawa, que confessou seus atos, postou um vídeo no YouTube em que ele ameaçava um funcionário do centro de entrega da Yamato Transport Co em Iga.

Ele teria ameaçado o funcionário, de 53 anos, no início da manhã do dia 3 de dezembro, por volta das 5h45, com uma motosserra e gritando “Ei, vai logo e pegue meu pacote”.

De acordo com a reportagem da Kyodo, Hasegawa disse à polícia que havia discutido com seu pai, que se recusou a atender o entregador porque não tinha dinheiro para pagar a encomenda feita online. O suspeito não estava em casa quando a entrega foi feita.

Hasegawa disse que pensou em se livrar de sua irritação ao postar uma “atuação perigosa” no YouTube e que pegou a motosserra de sua casa.

As investigações tiveram início após o funcionário da Yamato Transport ter feito um alerta à polícia.

Fonte: Kyodo via Japan Times Imagem: NNN