Hokkaido com -32°C e frio congelante em quase todo Japão

Os termômetros dos observatórios de meteorologia espalhados pelo país registraram temperaturas abaixo de zero em pelo menos 80% das localidades, anunciou a Agência de Meteorologia do Japão (JMA).

O anúncio foi feito nesta manhã de terça-feira (24) e a agência informou que em Hokkaido o frio congelante afeta a vida diária das pessoas. No vilarejo de Shimukappu o termômetro marcou 32,8°C negativos, em Horokanai 32,1°C negativos e em Shimokawa 30,7°C negativos.

Mesmo nas cidades que tradicionalmente convivem com a neve durante o inverno, tiveram o menor registro desta temporada. A cidade de Asahikawa sentiu pela primeira vez neste inverno 30,1°C negativos e em Sapporo, a capital, 12,8°C negativos.

Em outras localidades a população teve que se agasalhar bem para dormir, como em Kumamoto onde o registro da mínima foi de 3,9°C negativos, Sendai 3,4°C negativos, Nagoia 2,5°C negativos e Tóquio 1,9°C negativos.

Além dessas capitais, Hiroshima e Quioto também tiveram temperaturas abaixo de zero.

Frio congelante como esse depois de 8 anos

De acordo com a JMA, foram registradas temperaturas abaixo de zero em 790 pontos de observação, os quais correspondem a 80% dos dispostos em todo o arquipélago. Esse inverno tão rigoroso ocorre depois de 8 anos.

A massa de ar fria ainda paira sobre o país, o que não permite a elevação da temperatura nem durante o dia. A previsão é de que esse rigoroso dia congelante deva continuar ao longo desta terça-feira e na quarta-feira (25), onde ainda há previsão de neve em quase todo o arquipélago.

Em consequência dessas baixíssimas temperaturas, há regiões com nevasca, outras com neve intensa, provocando transtornos no trânsito, voos e transportes públicos. A JMA alerta para evitar riscos de acidentes e incidentes decorrentes dessas nevascas, como ocorreu em Tottori.

Fonte: NHK e AMJ Fotos: Hokkaido Shimbun