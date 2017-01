Funcionário de parque é punido por não cobrar entrada de estrangeiros

Um ex-funcionário do Shinjuku Gyoen, localizado em Tóquio, não cobrou a entrada de cerca de 160.000 estrangeiros entre abril de 2014 e dezembro de 2016, de acordo com o parque.

Segundo o Sankei Shimbun, o homem de 71 anos disse que parou de cobrar a entrada de ¥200 de estrangeiros após um incidente que ocorreu há alguns anos, em que um visitante do exterior gritou com ele, deixando-o traumatizado. Ele disse que ficou com medo de cobrar a entrada de estrangeiros e que não achou que suas ações eram uma fraude.

O Ministério do Meio Ambiente, que administra o parque, penalizou o homem com um corte de 10% de seu salário de 1 mês. Após a notícia ter sido divulgada na semana passada, o funcionário pediu demissão e ofereceu retornar metade do benefício de sua aposentadoria, aproximadamente ¥300.000.

De acordo com o parque, o homem fornecia bilhetes de entrada gratuitamente aos visitantes estrangeiros ao emiti-los em uma máquina e depois os cancelava. Um outro funcionário percebeu que o número de ingressos impressos não correspondia ao número de visitantes registrados no arquivo e relatou à gerência.

Cerca de 200.000 pessoas visitaram o Shinjuku Gyoen em 2016, muitos dos quais eram estrangeiros.

Fonte: Japan Today Imagem: NNN