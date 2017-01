Forte neve continua afetando o Japão e causando acidentes fatais

A neve continua afetando várias partes do país, principalmente ao longo da costa do Mar do Japão (oeste), causando atrasos em serviços de transporte público e acidentes fatais.

No domingo (15) duas pessoas morreram quando o carro em que estavam bateu na traseira de outro veículo em uma estrada congelada em Nagoia (Aichi). Em Osaka, um homem morreu após uma batida de vários carros em uma estrada com grande acúmulo de neve, divulgou a NHK.

Em Fukuchiyama (Quioto) um homem de 88 anos foi encontrado morto em uma estufa após, aparentemente, a estrutura do local ter desmoronado com o peso da neve. De acordo com registros da Kyodo News, ao menos 300 pessoas ficaram feridas em acidentes relacionados à neve.

A Agência Meteorológica do Japão (JMA) alertou que as tempestades e o acúmulo de neve em áreas próximas ao Mar do Japão vão continuar ao longo desta segunda-feira (16). Empresas aéreas como a All Nippon Airlines (ANA) cancelaram ao menos 130 voos, enquanto os serviços nas linhas de trem-bala Tokaido e Sanyo sofreram atrasos.

As temperaturas caíram para menos de 0º Celsius em várias áreas no país, incluindo – 16.5º em Oshu (Iwate). Tóquio registrou -2.3º, Nagoia -3.6º e Osaka -0.6º.

Por volta das 19h de domingo, a JMA observou um acúmulo de neve de 2.46m na cidade de Aomori, 2.43m no vilarejo de Okura (Yamagata) e 1.71 m na vila de Tsunan (Niigata).

Para o período de 24 horas até as 18h dessa segunda-feira estava previsto um acúmulo de neve de até 80cm nas regiões de Hokuriku (central do Japão) e em Kanto-Koshin (leste), 70cm em Tohoku (nordeste) e 50cm em Hokkaido (norte) e em Tokai (central).

Para as regiões de Chugoku e Kinki, no oeste do arquipélago, há previsão de até 40cm de acúmulo de neve.

Fonte: Japan Today, NHK Imagem: ANN