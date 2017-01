Faminto por turismo: Japão quer construção de mais terminais para navios de cruzeiro

O governo japonês quer que governos de cidades e operadoras de navios de cruzeiro unam esforços na construção de portos amplos exclusivamente para navios de cruzeiro, de olho em um estímulo econômico através do crescimento do turismo.

O Ministério da Terra, Infraestrutura, Transporte e Turismo do Japão está buscando planos de desenvolvimento conjunto de municípios e operadoras de navios de cruzeiro, segundo o Nikkei.

A ideia é que governos nacionais e municipais administrem a construção de cais e que as operadoras de navios de cruzeiro construam terminais de passageiros. A maioria dos portos existentes no Japão são apenas para navios cargueiros e poucos são unicamente para navios de cruzeiro.

Portos especificamente para navios de cruzeiro para atrair turistas ao Japão precisam ter a capacidade de lidar com controles aduaneiros e de imigração. Segundo estimativa do governo, o custo será de até ¥1 bilhão cada, e há planos de criar um esquema de investimento com termos preferenciais para operadoras de navios de cruzeiro.

De acordo com o ministério, 1,99 milhão de turistas estrangeiros desembarcaram no Japão via navios de cruzeiro em 2016, alta de 80% em relação ao ano anterior e o governo planeja esse número para 5 milhões até 2020. Um crescente número de grandes navios de passageiros do exterior está em busca de fazer pequenas escalas em portos pelo país. A condição financeira de passageiros de navios de cruzeiro tende a ser alta, cita o Nikkei, e eles gastam em média de ¥30.000 a ¥40.000 em cada porto.

Fonte e imagem: Nikkei