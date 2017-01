Fábrica japonesa vai investir ¥100 bilhões para eliminar trabalho extra de funcionários

A empresa fabricante de motores Nidec Corporation informou na quinta-feira (26) que planeja investir ¥100 bilhões ($878 milhões) em robôs e supercomputadores para eliminar o trabalho extra de seus 10.000 funcionários do grupo no Japão até o ano de 2020.

A empresa, que controla uma grande porção do mercado global para motores de pequena precisão, é conhecida por sua cultura de trabalho árduo. Contudo, com sua mão de obra se diversificando através do agressivo recrutamento de média carreira e aquisição de empresas no exterior, a Nidec, com sede em Quioto, está realizando medidas para melhorar o estilo de vida profissional e familiar de seus funcionários.

De acordo com a reportagem da Kyodo, a empresa planeja introduzir instalações com tecnologia avançada utilizando robôs para reduzir as horas operacionais.

Em sua unidade de desenvolvimento, supercomputadores serão usados para reduzir os períodos de design de produtos, enquanto sua unidade de pessoal faria uso de softwares de computadores e um sistema de videoconferência para melhorar a eficiência.

A empresa também planeja reconsiderar a disposição dos postos de trabalho para reduzir a distância que os funcionários precisam andar para ir de um lugar a outro. Além disso, também considera flexibilizar as horas de trabalho para as funcionárias que têm filhos.

Segundo a empresa, as medidas serão realizadas para melhorar o estilo de vida profissional e familiar de seus funcionários.

Fonte: Kyodo Imagem: Nidec