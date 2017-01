Empregadas domésticas estrangeiras começarão a atuar em Kanagawa e Osaka

As primeiras empregadas domésticas estrangeiras que serão contratadas sob uma diretriz governamental que visa ajudar mulheres profissionais a reentrarem no mercado de trabalho após terem filhos, começarão a trabalhar na província de Kanagawa e na cidade de Osaka em março, de acordo com potenciais empregadores.

A previsão é de que aproximadamente 50 empregadas domésticas das Filipinas comecem a desembarcar no Japão em fevereiro para passarem por treinamento antes de serem despachadas a clientes nas 2 áreas por empresas relacionadas no setor.

Anteriormente, somente certas residências, como aquelas de diplomatas estrangeiros, tinham permissão para contratarem empregadas domésticas. Contudo, em 2015, a administração do Primeiro-Ministro Shinzo Abe pressionou a desregulamentação do mercado em uma tentativa de aumentar a participação das mulheres na força de trabalho.

A mudança, que também visa permitir abrandar a escassez de mão de obra na indústria de serviços domésticos do Japão, pavimentou o caminho para estrangeiras trabalharem como empregadas domésticas em algumas áreas designadas, como a província de Kanagawa e a cidade de Osaka.

A performance de empregadas domésticas estrangeiras sob o programa será limitada a atividades como cozinhar, lavar a roupa, limpar a casa, fazer as compras e cuidar das crianças. Elas não terão permissão para se engajarem em serviços relacionados a cuidados de idosos.

Essas trabalhadoras devem ter no mínimo 18 anos de idade e pelo menos 1 ano de experiência em serviços domésticos, cita a reportagem da Kyodo, além de conhecimentos básicos de japonês. Elas passarão por treinamento com carga horária de 200 horas e poderão permanecer no Japão por um tempo máximo de 3 anos.

Fonte: Kyodo Imagem: Bank Image