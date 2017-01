Duas mulheres pulam do 14º andar de prédio em Osaka

A Polícia da Província de Osaka está investigando no que acredita-se ser um duplo suicídio, após 2 corpos de mulheres terem sido encontrados na base de um prédio no distrito de Kita, divulgou o Sankei Shimbun na segunda-feira (16).

No início da manhã de segunda-feira, por volta das 3h20, a polícia foi avisada por um morador do UR Toshi Kiko Sazanami Plaza, localizado na área de Nagarahigashi, que havia 2 corpos caídos no chão e sangrando. “Eu saí após ouvir um forte barulho e encontrei os corpos”, disse o homem.

A equipe de emergência chegou ao local e confirmou a morte das 2 mulheres. Uma delas aparentava ter entre 60 e 70 anos e a outra 50, segundo a delegacia de Oyodo, e ambas usavam blusa e camiseta preta.

Visto que uma mala, uma bolsa e um carrinho de compras foram encontrados no corredor do 14º, a polícia suspeita que as mulheres cometeram suicídio ao pular daquele andar do prédio.

Fonte e imagem: Sankei e Asahi via Tokyo Reporter