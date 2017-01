Cervejas no Japão: 30% de queda nas vendas em 2016

As companhias de cerveja do Japão anunciaram na segunda-feira (16) o resultado das vendas de todos os tipos dessa bebida no ano passado. Pelo 12o. ano consecutivo as vendas foram tão geladas como o chopp. Foi o pior resultado desde 1994, perdendo 30% em relação a esse ano de pico de vendas.

3 tipos de cervejas

As cervejas no Japão são classificadas em:

“cerveja” propriamente dita, incluindo o chopp,

happoshu (cerveja com 67% a menos de malte) e

daisan (mistura de happoshu com outro tipo de bebida alcóolica ou bebida flavorizada de cerveja).

De acordo com os totais de vendas de cada uma das 5 principais cervejarias do Japão, houve uma queda de 2,4% em relação a 2015, tendo expedidas 414,76 milhões de caixas, considerando 20 garrafas ou latas em cada uma. Apesar de todos os esforços de propaganda e marketing durante o ano de 2016, as companhias de bebidas lamentaram a queda de consumo.

Segundo análise das companhias, o consumo de cerveja nos lares não teve queda, mas esfriou nos restaurantes e bares, indicando um novo hábito dentre os apreciadores dessa “bebida nacional”.

A do tipo daisan vendeu mais do que a happoshu por causa da taxação diferente do imposto, tornando-a mais acessível.

Tendências em relação às cervejas e chuhai

Redução da população do país, intempéries no verão mais a preferência pela bebida chamada chuhai (à base de shochu), por parte dos jovens, explica a queda nas vendas, segundo análise das produtoras de cerveja.

Observaram que tem se fortalecido o hábito de beber em casa para economizar enquanto as vendas dessa bebida nos estabelecimentos comerciais estão em queda.

Qual é a cerveja preferida dos japoneses

A cerveja e o chopp ainda são as preferidos dentre os 3 tipos dessa bebida. Em 2016 foram vendidas 210,7 milhões de caixas da cerveja; 57,3 milhões de caixas de happoshu e 146,75 milhões de daisan.

A briga entre as marcas de cervejas

A Asahi continua liderando o mercado durante 7 anos consecutivos com fatia de 39% do mercado. Em segundo, com pouca diferença vem a Kirin com 32,4% e, em terceiro, a Suntory com 15,7%. As demais dividem o restante da fatia pequena.

Fontes: Mainichi Shimbun e ANN Imagens: ANN