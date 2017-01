Caminhão tomba na via expressa e passageiro é retirado das ferragens com vida

Um caminhão tombou na via expressa Higashi Meihan (que liga Nagoia a Kameyama), e dois homens foram salvos. Um deles, foi resgatado com vida, apesar de ter ficado entre as ferragens.

O acidente ocorreu por volta das 8h30 desta quinta-feira (12), na via expressa Higashi Meihan, na altura da cidade de Kuwana (Mie), na pista sentido Suzuka. De acordo com a matéria da ANN, o próprio motorista, 48 anos, solicitou socorro aos bombeiros, usando seu telefone celular de dentro do caminhão tombado.

Segundo informações da polícia e dos bombeiros, havia um passageiro de 59 anos, o qual se encontrava com parte do corpo preso entre as ferragens, mas a equipe conseguiu retirá-lo com vida, apesar dos ferimentos.

De acordo com o noticiário, tanto o motorista quanto o passageiro foram transportados a um hospital onde recebem tratamento pelos ferimentos.

Baú do caminhão arrebenta

Com o tombamento, o caminhão sofreu danos totais no baú, o qual se abriu e, por conta disso, tábuas de madeira e barras de metal, além dos pacotes, se espalharam pela rodovia, impedindo o trânsito entre os trechos Kuwana I.C. e Kuwana Higashi I.C..

Até as 10h00 ainda não tinha sido concluído o trabalho de remoção de tudo o que se espalhou no asfalto. A matéria não informou o motivo do tombamento do caminhão.

Fonte e fotos: ANN