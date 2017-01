Cabine telefônica permite comunicação com aqueles que morreram no tsunami de 2011

A cabine localizada em um jardim privado na vila de Otsuchi (Iwate) é conhecida como “Kaze no Denwa” (Telefone do Vento). Apesar de não estar conectado a nenhum lugar, as pessoas “ligam” para seus entes queridos que perderam suas vidas durante o tsunami ocasionado pelo Grande Terremoto no Leste do Japão em março de 2011.

O grande terremoto e tsunami de 2011levou vida de aproximadamente 16.000 pessoas, incluindo 10% dos residentes da vila, após a área ter se afundado dentro de 1 hora e meia depois da ocorrência do desastre natural.

Nos anos que se seguiram, a cabine tornou-se um ponto de peregrinação para aqueles que lamentam a perda de seus parentes e amigos.

Com vidros de cima abaixo, a cabine branca tem um telefone de disco desconectado, mas permite aos visitantes alguns momentos a sós para conversarem com seus entes queridos, proporcionando, de alguma forma, um pouco de conforto.

Há também um bloco de notas na mesa para que as pessoas possam escrever qualquer mensagem ou pensamento que tinham durante a época junto a seus familiares e amigos que perderam suas vidas durante o desastre natural.

Cerca de 10.000 pessoas visitaram a cabine em 3 anos após o tsunami e, agora, algumas pessoas tornaram-se usuários regulares.

A ideia por trás da cabine telefônica começou com um senhor chamado Itaru Sasaki. Ele colocou a cabine em seu jardim para ajudar a si mesmo a lidar com a dor da perda de seu sobrinho, 1 ano antes do tsunami, mas depois decidiu torná-la acessível para qualquer um após o desastre.

“Como meus pensamentos não poderiam ser transmitidos ao longo de uma única linha regular, queria que eles fossem carregados pelo vento,” disse Sasaki em um documentário transmitido pela NHK, por isso o nome “Kaze no Denwa”.

Para ver o documentário da NHK, clique aqui.

Fonte e imagens: NHK