Alto funcionário do governo tailandês é acusado de roubar 3 pinturas de hotel no Japão

O alto funcionário tailandês, Suphat Saquandeekul, vice-diretor-geral do Departamento de Propriedade Intelectual (DIP), foi detido no Japão na terça-feira (24) por alegadamente roubar 3 pinturas das paredes do corredor de um hotel em Quioto, informou o Ministério do Comércio da Tailândia na quarta-feira (25).

De acordo com a Polícia de Quioto, Suphat foi detido após as pinturas terem sido encontradas em sua bagagem, no momento em que ele fazia o check-out no hotel. Anteriormente, funcionários do estabelecimento haviam visto imagens de câmeras de segurança de um homem removendo as pinturas das paredes de corredor do hotel e alertaram a polícia.

As 3 pinturas, cujos cenários não eram descritos, valiam ¥15.000 no total e eram relativamente pequenas – cada uma media cerca de 40x35cm.

Em uma conferência de imprensa realizada na quarta-feira, Thosapone Dansuputra, diretor-geral do DIP, disse que a Embaixada da Tailândia em Tóquio e o Consulado-Geral da Tailândia em Osaka estavam cientes sobre o caso e que dariam assistência.

O alto funcionário vai passar por uma investigação disciplinar quando retornar ao seu país e a penalidade mais severa seria a demissão se ele for culpado pelo roubo, disse Thosapone.

De acordo com Thosapone, Suphat, que é graduado pela Universidade de Nagoia (Aichi), foi ao Japão para participar de conferências de propriedade intelectual entre os dias 16 e 25 de janeiro.

Fonte: Japan Today, Bangkok Post Imagem: Bank Image

